От коронавируса в Украине за сутки умерли 14 человек

В Украине за прошедшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Украине выросло до 439. При этом сократилась динамика смертности - днем ранее умерли 17 пациентов с COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло на 30.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области на протяжении 12 мая зарегистрировали 25 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего в области 773 больных.

Кроме этого семь новых заболеваний выявили в Ровенской области. Общее количество больных в области составляет 1035 человек. При этом за сутки выздоровели 12 пациентов.

В Черновицкой области зарегистрировали еще 48 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. В области общее число пациентов с COVID-19 близится к 2,5 тысячам.