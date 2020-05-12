Коронавирус в Ровенской области: подтвердили семь новых случаев заражения

Иллюстративное фото (flickr)

За сутки от вируса выздоровели 47 человек

По состоянию на вечер 12 мая в Ровенской области лабораторно подтвердили семь новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 19 до 86 лет. Среди заболевших двое жителей сула Дубно, трое жителей Ровенского района, один житель Сарненского района и один - города Костополь.

Так, в Ровенской области зарегистрировано 1035 случаев заболевания COVID-19. Из них - 219 медработников и 78 детей. Также зафиксировано 24 летальных исходов.

"Сегодня, к сожалению умерла подключена к ИВЛ-аппарата 55-летняя жительница села Березовое Рокитновского района", - говорится в сообщении.

При этом, глава ОГА отметил, что впервые за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило число заболевших.

Так, сегодня были выписаны 47 пациентов. И общее число выздоровевших в области возросло до 220 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых районах Ровенской области ввели адаптивный карантин, поскольку там остается большое количество больных.

Кроме того, в Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новые случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.