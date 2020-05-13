Від коронавірусу в Україні за добу померли 14 людей

В Україні за минулу добу, 12 травня, зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

Таким чином, загальна кількість жертв коронавіруса в Україні зросла до 439. При цьому скоротилася динаміка смертності - днем раніше померли 17 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла на 30.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області впродовж 12 травня зареєстрували 25 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Всього в області 773 хворих.

Крім цього сім нових захворювань виявили в Рівненській області. Загальна кількість хворих в області становить 1035 осіб. При цьому за добу одужали 12 пацієнтів.

У Чернівецькій області зареєстрували ще 48 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. В області загальна кількість пацієнтів з COVID-19 наближається до 2,5 тисяч.