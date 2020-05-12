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Коронавирус в Украине: за сутки умерли 17 пациентов

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 09:23
Коронавирус в Украине: за сутки умерли 17 пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране умерли 425 человек

В Украине за прошедшие сутки, 11 мая, зафиксировали 17 новых смертей среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что по состоянию на 9 утра 12 мая в Украине подтверждены 425 летальных случаев среди больных коронавирусом.

Отметим, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. При этом в стране продолжается спад новых заболеваний второй день подряд. Днем ранее было 416 новых случаев.

Также сообщалось, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Как отметили в Минздраве, массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников на две недели закрыли городскую больницу №2. В заведении проведут полную дезинфекцию помещений, а все сотрудники будут проверены с помощью ПЦР-тестирования.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпреступленияКоронавирус
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