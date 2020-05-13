ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Черновицкой области: 48 новых пациентов

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 02:13
Коронавирус в Черновицкой области: 48 новых пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего в области зарегистрировано 2 тыс. 444 случаи инфицирования

В Черновицкой области на протяжении вторника, 12 мая, зарегистрировали еще 48 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, всего за сутки лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2444 человек.

"Черновицкая область остается лидером в Украине не только по количеству выявленных новых случаев COVID-19, но и по числу летальных случаев", - добавил Осачук.

Напомним, в Днепропетровской области за последние сутки зафиксировали 25 новых случаев инфицирования коронавирусом. Летальных случаев не было.

Добавим, что в Винницкой области власть заявила, что сейчас наблюдаются признаки второй волны коронавируса в регионе. В частности, за последние сутки на Винниччине зафиксировали 27 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии в области коронавирус зафиксировали у 580 человек. При этом 300 случаев выявлено в областном центре, далее по заболеваемости идут Калиновский, Винницкий и Жмеринский районы.

Теги Новости Украины заражениеЧерновицкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь