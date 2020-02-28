ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ назвала повысил риск коронавируса до "очень высокого"

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент риск распространения коронавируса в мире является очень высоким.

"Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне" - сказал Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что несмотря на эпидемии коронавируса в некоторых странах, происхождение большинства случае заболевания можно проследить.

"На данный момент мы видим связанные эпидемии COVID19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах", - сказал он.

Ранее в ВОЗ предупредили об усилении вспышки коронавируса в мире. Как отметили представили Всемирной здравоохранительной организации, COVID-19 может распространиться по всему миру.

Отметим, по состоянию на 28 февраля в мире 50 стран официально подтвердили случаи заболевания коронавирусом. При этом COVID-19 охватил все континенты мира, кроме Антарктиды.