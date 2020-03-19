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Коронавирус в Житомире: появились подробности о больном

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 22:36
Коронавирус в Житомире: появились подробности о больном
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной предоставил недостоверную информацию о контактных лицах

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал подробности первого зараженного коронавирусом местного жителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам мэра Житомира, больной коронавирусом пациент изначально предоставил неправдивую информацию о лицах, которые могли с ним контактировать. Мужчина утверждал, что возвращался из Австрии с другом и сыном.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете", - рассказал Сухомлин.

Он отметил, что сейчас полиция и сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают всех возможных контактных лиц.

"Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, и на утро обещаются установить весь круг лиц, с которыми контактировал инфицированный. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - добавил мэр Житомира.

Напомним, сегодня мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе. Болезнь диагностировали у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии. Позже данную информацию также подтвердили в Минздраве.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер 19 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 20. Известно о новом летальном случае, который был зафиксирован в Ивано-Франковской области.

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