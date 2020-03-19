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Коронавірус в Житомирі: з'явилися подробиці про хворого

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 22:36
Коронавірус в Житомирі: з'явилися подробиці про хворого
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворий надав недостовірну інформацію про контактних осіб

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів подробиці про першого зараженого коронавірусом місцевого жителя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами мера Житомира, хворий коронавірусом пацієнт спочатку надав неправдиву інформацію про осіб, які могли з ним контактувати. Чоловік стверджував, що повертався з Австрії з другом та сином.

"Чоловік повертався з-за кордону не з другом та його сином, як він повідомляв раніше, а за кордон він возив цілу групу людей і разом з ними повертався в літаку", - розповів Сухомлин.

Він зазначив, що наразі поліція та співробітники Служби безпеки України встановлюють всіх можливих контактних осіб.

"Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяються встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував. За словами пацієнта, він сам був на самоізоляції, але невідомо, чи були на самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", - додав мер Житомира.

Нагадаємо, сьогодні мер Житомира повідомив про перший підтверджений випадок коронавірусу в місті. Хворобу діагностували у 56-річного місцевого жителя, який нещодавно повернувся з Австрії. Пізніше дану інформацію також підтвердили в МОЗ.

Також РБК-Україна писало, що станом на вечір 19 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 20. Відомо про новий летальний випадок, який було зафіксовано в Івано-Франківській області.

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