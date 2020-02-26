ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус зафиксировали в еще одной стране

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 13:10
Коронавирус зафиксировали в еще одной стране
Иллюстративное фото (who.int)

Минздрав Греции подтвердил первое заражение коронавирусом

Греция подтверждает первый случай коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Минздрав Греции подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде.

Напомним, первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Париже. В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

До этого мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".

Также РБК-Украина писало, что по версии премьер-министра Италии Джузеппе Конте, распространению нового коронавируса COVID-19 в стране способствовало неправильное управление больницей в северной Италии.

Отметим, в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе.

В Италии коронавирусом заболели 4 ребенка "Укрпочта" возобновила поставки в Китай
Новости Украины ГрецияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь