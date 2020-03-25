ООН выделит Украине 33 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Фото: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Украина стала единственной европейской страной, которая получит помощь от ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) выделит Украине помощь в размере 33 млн долларов в рамках плана по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил представитель украинской делегации в ООН Олег Николенко в Facebook.

По его словам, средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения. В частности речь идет о таких направлениях: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, престарелые и люди с инвалидностью, и полное школьное образование.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия составит 33 млн долларов", - написал Николенко.

В комментарии "Голос Америки" Николенко заявил, то Украина стала единственной европейской страной, которая получит помощь от ООН.

Напомним, 25 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов. План предполагает доставку различных средств медицинского назначения, а также оснащение лагерей временного размещения сантехникой для мытья рук

Также РБК-Украина писало, что программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Минздрав готовят для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с общим бюджетом около 58 миллионов долларов.