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Чрезвычайная ситуация объявлена по всей Украине на 30 дней: что изменится

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 14:49
Чрезвычайная ситуация объявлена по всей Украине на 30 дней: что изменится
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время чрезвычайной ситуации власти и службы гражданской защиты будут работать усиленно

Чрезвычайная ситуация объявлена по всей Украине на 30 дней Кабинетом министров Украины 25 марта 2020 года. Что изменится в связи с введением ЧС во всей стране, в материале РБК-Украина.

Чрезвычайная ситуация - это специальный временный режим, который возникает из-за нарушения нормальных условий жизни и деятельности людей из-за аварии, катастрофы, стихийного бедствия или эпидемии. Существуют 4 уровня чрезвычайной ситуации: общегосударственный, региональный, местный и объективный.

Что предусматривает ЧС в Украине

Во время чрезвычайной ситуации власти и службы гражданской защиты будут работать усиленно и в специальном режиме. ЧС в Украине не предусматривает вмешательства государства в управление частными компаниями или ограничения прав и свобод украинцев.

Для чего вводят ЧС в Украине

Такое решение украинские власти приняли, чтобы усилить координацию всех служб, задействованных для противодействия распространения коронавируса. Например, это усиление охраны общественного порядка, информирование граждан, дезинфекция объектов и территорий, санитарно-гигиенические противоэпидемические меры. Для координации действий центральной и местной власти.

Разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением

Чрезвычайное положение вводит Верховная рада по представлению президента. В этот период государство напрямую может управлять, как государственными, так и частными компаниями, а права и свободы украинцев могут быть ограничены. При чрезвычайной ситуации такие меры не применяются.

Вместе с тем, КМУ дополнительно постановил:

  • должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
  • привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГЧСЧ, Госпродспоживслужбы;
  • все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
  • оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Также Кабинет министров продлил в Украине карантин на 30 дней.

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