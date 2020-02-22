Коронавирус в поезде Киев-Москва: украинцев дополнительно проверят при возвращении

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Пассажиров рейса будут дополнительно проверять при возвращении в Украину

Граждане Украины, которые находились в одном вагоне с китаянкой, снятой с поезда Киев-Москва из-за подозрения на коронавирус, проверят на границе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге в Киеве в субботу.

По словам Геращенко, известны все фамилии тех граждан, которые выезжали в вагоне с гражданкой Китая, их проверят дополнительно.

"Если эти граждане будут возвращаться в Украину, то мы просим, во-первых, сообщать об этом на границе, что вы именно из этого вагона, чтобы мы также дополнительно обследовали наших сограждан, кто будет возвращаться. Кроме того, пограничники будут фиксировать факт возвращения тех граждан, которые контактировали с этой гражданкой Китая", - сообщил он.

Напомним РБК-Украина писало, что в Брянске (Российская Федерация) госпитализировали пять граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. По данным Минздрава, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.

Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.

В пятницу, 21 февраля, в Брянской области с поезда Киев-Москва сняли гражданку Китая. У нее была высокая температура, поэтому медики решили обследовать ее на заражение коронавирусом.