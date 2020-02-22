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Коронавірус в поїзді Київ-Москва: українців додатково перевірять при поверненні

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 15:41
Коронавірус в поїзді Київ-Москва: українців додатково перевірять при поверненні
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пасажирів рейсу будуть додатково перевіряти при поверненні в Україну

Громадяни України, які перебували з китаянкою, знятої з поїзда Київ-Москва через підозру на коронавірус, перевірять на кордоні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу в Києві в суботу.

За словами Геращенко, відомі всі прізвища тих громадян, які виїжджали в вагоні з громадянкою Китаю, їх перевірять додатково.

"Якщо ці громадяни будуть повертатися в Україну, то ми просимо, по-перше, повідомляти про це на кордоні, що ви саме з цього вагона, щоб ми також додатково обстежили наших співгромадян, хто буде повертатися. Крім того, прикордонники будуть фіксувати факт повернення тих громадян, які контактували з цієї громадянкою Китаю", - повідомив він.

Нагадаємо РБК-Україна писало, що в Брянську (Російська Федерація) госпіталізували п'ять громадян України з числа що знаходяться в одному вагоні поїзда Київ-Москва з китаянкою, у якій підозрювали коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, двох чоловіків і трьох жінок госпіталізували в інфекційне відділення лікарні. Зараз вони знаходяться в нормальному стані і не мають скарг на самопочуття. Лабораторні дослідження аналізів українців в роботі.

Крім того, ще шестеро громадян України знаходяться в відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні. Вони відмовилися від госпіталізації.

У п'ятницю, 21 лютого, в Брянській області з поїзда Київ-Москва зняли громадянку Китаю. У неї була висока температура, тому медики вирішили обстежити її на зараження коронавірусів.

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