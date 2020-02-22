ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в поезде Киев-Москва: 5 украинцев госпитализировали

Новости » Общество     22.02.2020 - 11:36
Коронавирус в поезде Киев-Москва: 5 украинцев госпитализировали
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Шестеро украинских граждан от госпитализации отказались

В Брянске (Российская Федерация) госпитализировали 5 граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.

Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.

"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - добавили в Минздраве.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Брянской области с поезда Киев-Москва сняли гражданку Китая. У нее была высокая температура, поэтому медики решили обследовать ее на заражение коронавирусом.

После проведения анализов, заражение коронавирусом не подтвердилось, однако пассажиров, которые ехали китаянкой в одном вагоне, поместили в карантин.

Позже в Госпогранслужбе сообщили, что на карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины, которые находились в вагоне поезда Киев-Москва вместе с китаянкой. В общем в карантин был помещен 21 человек.

В Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса В Иране коронавирус обнаружили у чиновника
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныпоездвирусБрянская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь