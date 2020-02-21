У пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Китаянку направили в инфекционную больницу Брянска

В российском Брянске сняли с поезда Киев-Москва гражданку Китая с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что китаянку направили в инфекционную больницу Брянска. Остальных пассажиров вагона, в котором ехала женщина, отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.

РБК-Украина писало, что вчера в Украину вернулся самолет из китайского города Ухань. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, все без признаков болезни. Они должны две недели находиться под присмотром врачей в изолированном санатории в Новых Санжарах.

Однако местные жители отказались "принимать гостей". Дошло до перекрывания дорог, огненных баррикад, стычек с полицией и нападения на автобусы с эвакуированными.

Напомним, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля.

РБК-Украина писало, что число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля.

Отметим, в Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом.