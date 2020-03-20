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Коронавирус: на окраинах Киева действуют 8 стационарных постов МВД

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 09:55
Коронавирус: на окраинах Киева действуют 8 стационарных постов МВД
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Посты расположены на основанных дорогах

Для недопущения распространения коронавируса на въездах и выездах из Киева обустроили 8 стационарных постов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отмечается, посты расположены на основанных дорогах.

"Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов", - говорится в сообщении.

В МВД также отмечают, что предупреждают водителей о необходимых мерах безопасности и наличии ответственности за несоблюдение требований карантина.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

РБК-Украина писало, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

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