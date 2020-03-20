Коронавірус: на околицях Києва діють 8 стаціонарних постів МВС

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Пости розташовані на основаних дорогах

Для недопущення поширення коронавірусу на в’їздах та виїздах з Києва облаштували 8 стаціонарних постів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, пости розташовані на основаних дорогах.

"Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

В МВС також зазначають, що попереджають водіїв про необхідні заходи безпеки та наявність відповідальності за недотримання вимог карантину.

Нагадаємо, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах в режимі надзвичайної ситуації - у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях.

РБК-Україна писало, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.