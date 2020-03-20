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Нацгвардию задействовали в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 09:01
Нацгвардию задействовали в борьбе с коронавирусом
Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района

В связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах в режиме чрезвычайной ситуации - в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.

"Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина", - говорится в сообщении.

Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра.

Напомним, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

РБК-Украина писало, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса.

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