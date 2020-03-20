ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 08:12
КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Документы сейчас проходят юридические процедуры

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

РБК-Украина писало, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

Добавим, на сегодня в Украине 26 случаев заражения коронавирусом.

Николай Поворозник: Решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято НБУ пояснил разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением для банков
Новости Украины КиевКГГАчрезвычайные ситуации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь