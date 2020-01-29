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Коронавірус з Китаю зафіксували в 15 країнах

Новини » Політика     29.01.2020 - 11:20
Коронавірус з Китаю зафіксували в 15 країнах
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

На даний момент від вірусу загинули 132 людини

Станом на 29 січня, китайський коронавірус зафіксовано в 15 країнах, крім Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що у світі на даний момент зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, з яких 132 закінчилися смертю.

Раніше випадки захворювання вже були підтверджені в 12 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.

У МОЗ повідомили, що прийняли заходи з метою недопущення поширення вірусу в країні:

  • Прийнятий наказ про створення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, викликаних новим коронавірусом та затвердження рекомендації по діях при виявленні коронавірусної інфекції;
  • Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту "Бориспіль". На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту "Бориспіль" посилено команди швидкого реагування та епідеміологів і перевели їх у цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців з-за коронавірусу. Українська авіакомпанія виконує рейси 30 січня та 3 лютого.

Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом, однак це не був коронавірус з Китаю.

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