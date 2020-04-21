Коронавирус в Киеве: за сутки умерли еще два человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом в Киеве заразились более 800 человек

В Киеве за сутки из-за коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как Кличко отметил, за сутки заразились коронавирусом в Киеве 42 человека.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердилось заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 42 человека. За сутки, что в столице прошли, к сожалению, еще два летальных исхода", - рассказал он.

Всего в столице инфицировались 892 человека.

В то же время, в Киевской области подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом, за сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни. Киевская ОГА опубликовала карту распространения вируса в области.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.

По состоянию на утро 21 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 6125 людей. В частности 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.