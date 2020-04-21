Число зараженных коронавирусом в Киевской области растет: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, в Киево-Святошинском районе заразился 101 человек

В Киевской области подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом, за сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В частности, в Обуховском р-не - 59 (20 - пгт Козин , 4-с. Романков, 9 - н. Украинка, 23 - н. Обухов, 1 - с. Красная Слободка, 1 - с. Нещеров, 1 - с. Германовка).

А в Киево-Святошинском районе - 101 (22 - с. Софиевская Борщаговка, 12 - Крюковщина, 26 - г . Вишневое, 9 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское , 4 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка; 3 - с. Чайки, 2 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 3 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - с. Новое, 1 - с. Гнатовка).

В других районах ситуация такая:

2 - в Барышевском р-не;

5 - в Белоцерковском р-н (с. М. Вильшанка-1, Фурсы -2, г. Узин -2);

12 - в Бориспольском р-не, (2 - с. Гнедин, 2 – с. Вороньков, 1 – Головуров, 3 - с. Гора, Кийлов -1, Петропавловское – 1, Подснежники-2);

12 - в Броварском р-не, (с. Зазимье, Княжичи по 2 случая, пгт Калита - 2 случай, Требухов -4, Погреба – 1, Великая Дымерка - 1);

3 - в Бородянском р-не;

7 - в Васильковском р-не;

3 - в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы-2, Тарасовщина - 1);

2 - в Иванковском районе;

9 - в Макаровском р-не;

3 - в Мироновском р-не;

3 - в Кагарлыкский р-не ( с. Паникарча-1, с. Слобода – 2);

3 - в Переяслав-Хмельницком р-не;

1 - в Полесском р-не;

1 - в Рокитнянском р-не;

7 - в Ставищенском р-не (с. Гейсиха);

7 - в г. Белая Церковь;

17 - н. Бровары;

25 - в г. Борисполь;

1 - в пгт Бородянка;

10 - в г. Буча;

9 - н. Васильков;

8 - н. Вышгород;

20 - в г. Ирпень;

4 - в г. Фастов;

1 - в пгт Ворзель;

2 - в г. Гостомель;

1 - в пгт. Коцюбинское;

1 - в пгт Ставище;

8 - в г. Кагарлык;

3 - в г. Переяслав;

2 - в пгт Рокитное;

1 - в пгт Иванков;

3 - пгт Володарка.

Из них на стационарном лечении - 99 лица, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 257 человек. Из них дети - 21.

Напомним, в соседней Полтавской области зафиксирован 101 случай коронавируса, треть инфицированных составляют медики - 34 человека.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.