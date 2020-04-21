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Коронавірус в Києві: за добу померли ще дві людини

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:06
Коронавірус в Києві: за добу померли ще дві людини
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом в Києві заразились більше 800 людей

У Києві за добу через коронавірус померли ще дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як Кличко зазначив, за добу заразились коронавірусом у Києві 42 людини.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердилось захворювання на коронавірусом за добу збільшилась на 42 особи. За добу, що в столиці минула, на жаль, ще два летальні випадки", - розповів він.

Всього в столиці інфікувалися 892 людини.

В той же час, у Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус, за добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби. Київська ОДА опублікувала карту поширення вірусу в області.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.

Станом на ранок 21 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 6125 людей. Зокрема 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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