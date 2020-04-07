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Первую смерть от коронавируса зафиксировали в ВСУ

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 11:38
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в ВСУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вместе с тем, в ВСУ зарегистрировано 4 случая заболевания

В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Как отмечается, диагноз COVID-19 женщине подтвердили 6 апреля.

"Что касается умершей: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ВСУ зарегистрировано 4 случая COVID-19. На изоляции 87 военных.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.

Также сообщалось, что Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса. В министерстве не исключают, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

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