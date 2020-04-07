Коронавірус у Києві: кількість заражених зростає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мер столиці повідомив про збільшення кількості заражених у місті

Коронавірусом у Києві заразились 279 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, за минулу добу в Києві заразились 12 людей.

"Кількість киян, що захворіли, збільшилась на 12 людей", - повідомив він.

Кличко додав, що заразились 3 жінки від 34 до 41 року та 2 дівчаток - їм по три роки. Також п’ятеро чоловіків від 31 до 67 років, двоє хлопчиків - 6 та 15 років. Він додав, що більшість інфікованих киян за минулу добу за межі країни не виїжджали, тобто були інфіковані в Україні.

Нагадаємо, у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Померла жінка, у якої діагноз підтвердили вчора.

Разом з тим, у МОЗ повідомили, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Зокрема, найбільше випадків захворювання коронавірусом зареєстровано у Києві. За даними МОЗ, у столиці 253 випадки зараження.

Разом з тим, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я планують розпочати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні.