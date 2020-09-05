Коронавирус у Филарета: стало известно о состоянии патриарха

Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

По состоянию на сегодня, 5 сентября, больной коронавирусом патриарх Филарет находится в удовлетворительном состоянии. У святейшего диагностировали воспаление легких.

Об этом говорится на официальной странице Филарета в Facebook.

Другой информации о состоянии больного патриарха пока нет.

"Просим поднести к милостивому господу свои искренние просьбы о здоровье и скором выздоровлении его святейшества", - подчеркнула пресс-служба Филарета.

Напомним, вчера стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом и находится в больнице. Сначала в пресс-службе "Киевской патриархии" отрицали информацию о заболевания Филарета, но позже все же ее подтвердили.

Отметим, в апреле патриарх Филарет назвал пандемию коронавируса в мире "божьей карой"; по его словам, пандемия COVID-19 прекратится, когда все покаются за свои грехи.

Добавим, за минувшие сутки в Украине снова зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии.