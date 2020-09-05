ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коронавирус у Филарета: стало известно о состоянии патриарха

Киев, Суббота 05 сентября 2020 15:21
Коронавирус у Филарета: стало известно о состоянии патриарха
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня, 5 сентября, больной коронавирусом патриарх Филарет находится в удовлетворительном состоянии. У святейшего диагностировали воспаление легких.

Об этом говорится на официальной странице Филарета в Facebook.

Другой информации о состоянии больного патриарха пока нет.

"Просим поднести к милостивому господу свои искренние просьбы о здоровье и скором выздоровлении его святейшества", - подчеркнула пресс-служба Филарета.

Напомним, вчера стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом и находится в больнице. Сначала в пресс-службе "Киевской патриархии" отрицали информацию о заболевания Филарета, но позже все же ее подтвердили.

Отметим, в апреле патриарх Филарет назвал пандемию коронавируса в мире "божьей карой"; по его словам, пандемия COVID-19 прекратится, когда все покаются за свои грехи.

Добавим, за минувшие сутки в Украине снова зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь