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Патриарх Филарет заболел коронавирусом

Киев, Пятница 04 сентября 2020 16:22
Патриарх Филарет заболел коронавирусом
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Патриарх Филарет заразился коронавирусом. Сейчас святейший находится на лечении.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевской патриархии".

Положительный результат на COVID-19 обнаружили во время планового тестирования. Сейчас владыка находится в больнице.

"Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.

Отметим, сегодня РБК-Украина обращалось в пресс-службу "Киевской патриархии" с запросом о состоянии здоровья Филарета. Тогда изданию ответили, что патриарх здоров, а информация о его инфицировании коронавирусом ложная.

"Это абсолютная неправда. Он находится в своей резиденции на Пушкинской, 36. Недавно патриарх проходил все эти тесты и ничего не было обнаружено. Тест был отрицательный, без COVID", - заявляли в "Киевской патриархии".

В Киевской городской клинической больнице №4, в которую, по информации СМИ, госпитализировали Филарета, также не смогли подтвердить эту информацию.

"Никого в рясе я у нас не видел", - уточнил изданию врач инфекционного отделения.

Напомним, в апреле Филарет заявил, что пандемия коронавируса является "божьей карой"; он отмечал, что пандемия прекратится, когда все покаются за свои грехи.

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