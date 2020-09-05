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Коронавірус у Філарета: стало відомо про стан патріарха

Київ, Субота 05 вересня 2020 15:21
Коронавірус у Філарета: стало відомо про стан патріарха
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні, 5 вересня, хворий на коронавірус патріарх Філарет перебуває у задовільному стані. У святійшого діагностували запалення легенів.

Про це йдеться на офіційній сторінці Філарета у Facebook.

Іншої інформації щодо стану хворого патріарха поки немає.

"Просимо піднести до милостивого господа свої щирі прохання за здоров'я та швидке одужання його святості", - наголосила прес-служба Філарета.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що патріарх Філарет заразився коронавірусом та перебуває в лікарні. Спочатку в прес-службі "Київської патріархії" заперечували інформацію про захворювання Філарета, але пізніше все ж її підтвердили.

Зазначимо, у квітні патріарх Філарет назвав пандемію коронавірусу у світі "божою карою"; за його словами, пандемія COVID-19 припиниться, коли всі покаються за свої гріхи.

Додамо, за минулу добу в Україні знову зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії.

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