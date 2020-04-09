Филарет сделал новое заявление о коронавирусе и сказал, когда закончится пандемия

Филарет вновь высказался о коронавирусе (фото: РБК-Украина)

Филарет рассказал, кто виноват в эпидемии коронавируса в Украине и мире

В том, что коронавирус бушует в Украине и мире, забирая тысячи жизней, виноваты все люди-грешники. Такое заявление во время одного из своих служений сделал патриарх Филарет, который не так давно обвинял в появлении COVID-19 представителей ЛГБТ-сообщества.

"Все мы говорим о карантине, но мало кто говорит, почему случилась эта эпидемия? Почему? Потому, что согрешили, весь мир согрешил, стал не на ту дорогу. И поэтому Господь Милосердный и наказывает нас. Наказывает для чего? Чтобы мы не грешили, чтобы отказались от предыдущих грехов, которые совершали", - сказал Филарет.

При этом он назвал условие, при котором коронавирус прекратит распространяться миром.

"Покаемся - мгновенно все станет на свои места, ибо у Бога все возможно. Он сказал слепому "прозри!" - и прозрел. Сказал мертвому Лазарю, который вонял, "иди" - тот встал и пошел. Вот такой наш Бог. Долго терпит, а когда наказывает, то жестоко наказывает. Так, что Его наказания доходят не только до тела, а доходят до самой глубины души", - отметил церковнослужитель.

Добавим, что Филарет при этом призвал всех соблюдать карантин.

"Все меры, которые принимает государство по отношению к обеспечению нераспространения этой эпидемии, выполнять надо, и тщательно надо выполнять, но смотреть на главное - каяться в грехах. Покаемся - мгновенно Господь прекратит всякие болезни и всякие эпидемии. Ему слава во веки веков", - сказал священник.

Ранее мы писали о том, что в Киеве толпа с детьми пришла в церковь несмотря на карантин.