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Очередной антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19

Украина , Суббота 05 сентября 2020 08:51
Очередной антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине за последние сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19, что является новым антирекордом. Больше всего новых заражений в Харьковской, Тернопольской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине с начала пандемии подтвердили 133 787 случаев коронавируса. Выздоровели 61 649 человек, из которых 1036 - за последние сутки.

Умерли от болезни 2811 человек, в том числе 50 - за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+380), Тернопольской (+226), Одесской (+222) областях и в Киеве (+315).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.

Как писало РБК-Украина, согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" с максимальными ограничениями.

По данным Социологической группы "Рейтинг, почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.

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