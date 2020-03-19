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В Днепропетровской области подтвердили первые случаи коронавируса

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 19:57
В Днепропетровской области подтвердили первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области зафиксированы 2 случая коронавируса

В Днепропетровской области сегодня, 19 марта, подтвердили первые два случая коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, больные коронавирусом граждане недавно вернулись из-за границы. Сейчас пациентам предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Состояние больных стабильное, они хорошо себя чувствуют.

"Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по региону", - заявили в ОГА.

Отмечается, что медработники ищут всех, кто мог контактировать с больными, чтобы обследовать и обеспечить их изоляцию.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщали о подтверждении 2 новых случаев коронавируса в Украине. Заражение COVID-19 лабораторно подтвердили у двух пациентов в Киеве и Житомире. Тогда общее количество заболевших коронавирусом составляло 18.

Как писало РБК-Украина, в Житомире коронавирус диагностировали у мужчины, который недавно вернулся из Австрии. А в Киеве коронавирусом заразился 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медцентров столицы, который не сообщил о подтверждении ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья.

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