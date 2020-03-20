Коронавірус у Дніпропетровській області: заражені прибули з Франції

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражені коронавірусом наразі перебувають в інфекційних боксах

Заражені коронавірусом у Дніпропетровську область прибули з Франції. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко у своєму відеозверненні на Facebook.

Бондаренко зазначив, що зараз їх стан нормальний, вони перебувають в інфекційних боксах.

"Люди в абсолютно нормальному стані. Це подружжя, яке повернулося з Франції. Наразі вони перебувають в інфекційних боксах. Вони самі звернулись, ми одразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем, почуваються добре, задовільно. Температура не висока", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, голова Чернівецької Облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що п'ятеро нових хворих коронавірусом не були за кордоном, а заразилися всередині країни. Загалом у Чернівецькій області 15 хворих.

РБК-Україна писало, що наразі в Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилась до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Станом 19 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом.