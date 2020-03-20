ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Дніпропетровській області: заражені прибули з Франції

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 10:09
Коронавірус у Дніпропетровській області: заражені прибули з Франції
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражені коронавірусом наразі перебувають в інфекційних боксах

Заражені коронавірусом у Дніпропетровську область прибули з Франції. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко у своєму відеозверненні на Facebook.

Бондаренко зазначив, що зараз їх стан нормальний, вони перебувають в інфекційних боксах.

"Люди в абсолютно нормальному стані. Це подружжя, яке повернулося з Франції. Наразі вони перебувають в інфекційних боксах. Вони самі звернулись, ми одразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем, почуваються добре, задовільно. Температура не висока", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, голова Чернівецької Облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що п'ятеро нових хворих коронавірусом не були за кордоном, а заразилися всередині країни. Загалом у Чернівецькій області 15 хворих.

РБК-Україна писало, що наразі в Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилась до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

Станом 19 березня в Україні офіційно підтверджено 26 випадків зараження коронавірусом.

У Києві в лабораторіях на коронавірус перевіряють 5-10 чоловік в день Tesla зупинить виробництво електромобілів через коронавірус в США
Новини України ДніпроФранціяДнепропетровская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся