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В Черновицкой области возросло число зараженных коронавирусом

Новости » Общество     19.03.2020 - 23:48
В Черновицкой области возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Уже 15 подтвержденных случаев заражения COVID-19

В Черновицкой области число зараженных коронавирусом COVID возросло до 15 человек. Об этом заявил глава Черновицкой Облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, на сегодняшний день статистика инфицированных увеличилась на 5 человек.

"Результаты лабораторных исследований подтвердили нам только что еще 5 человек, заболевших коронавирусом в Черновицкой области и поэтому их общая численность сегодня составляет 15 человек", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Осачук уточнил, что это не только те люди, которые вернулись из-за границы, среди них есть и контактные лица.

"То есть мы уже имеем передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей", - заявил глава ОГА.

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после окончания этого периода 3 апреля. Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, все зависит от ситуации с заболеваемостью.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавирус COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

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