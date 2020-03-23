Коронавирус в Черкасской области: стало известно о состоянии первого зараженного

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Семья пациента также под наблюдением медиков

Первый зараженный коронавирусом в Черкасской области в удовлетворительном состоянии, он находится под постоянным наблюдением врачей. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар на своей странице в Facebook.

Боднар отметил, что семья пациента также под наблюдением медиков.

"Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", - написал он.

Напомним, глава Минздрава Илья Емец заявил, что в Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сравним с ситуацией в Италии.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.