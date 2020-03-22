Усиление карантина в Украине: военные начинают патрулирование в городах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военные ВСУ будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, военные ВСУ будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.