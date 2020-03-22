ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Усиление карантина в Украине: военные начинают патрулирование в городах

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 13:31
Усиление карантина в Украине: военные начинают патрулирование в городах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военные ВСУ будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, военные ВСУ будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

В Румынии зафиксирована первая смерть от коронавируса Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве
Новости Украины Вооруженные силы УкраинывоенныекарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь