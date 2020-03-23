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"По аналогии с Италией": в Минздраве рассказали о расчетах худшего сценария по коронавирусу

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 08:34
"По аналогии с Италией": в Минздраве рассказали о расчетах худшего сценария по коронавирусу
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

У главного санитарного врача есть расчеты худшего сценария

В Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии. Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец в эфире канала "112".

Емец отметил, что исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты худшего сценария", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Ранее в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

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