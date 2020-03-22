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Коронавирус в Украине: Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 17:29
Коронавирус в Украине: Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На заседании был Денис Шмигаль и Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский призвал региональных менеджеров объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин - это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единении - наша победа", - отметил он.

На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

Президент добавил, что уже скоро ожидается прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Ранее в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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