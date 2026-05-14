Королеву Данії Маргрете II терміново госпіталізували: в якому вона стані

Що відомо про Маргрете II

Нагадаємо, королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу. Вона передала правління своєму синові, королю Фредеріку X.

Також повідомлялось, що попри це, Маргрете II зберігає титул королеви та залишається символом нації. У своєму телевізійному оголошенні королева пояснила, що перенесена операція на спині змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.