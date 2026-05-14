Королеву Дании Маргрете II срочно госпитализировали: в каком она состоянии

Что известно о Маргрете II

Напомним, королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола. Она передала правление своему сыну, королю Фредерику X.

Также сообщалось, что несмотря на это, Маргрете II сохраняет титул королевы и остается символом нации. В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пришло время передать свои обязанности следующему поколению.