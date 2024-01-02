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Королева Данії Маргрете II після зречення від престолу збереже свій титул

Вівторок 02 січня 2024 23:23
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Королева Данії Маргрете II після зречення від престолу збереже свій титул Фото: Королева Данії Маргрете II (instagram.com/detdanskekongehus)
Автор: Володимир Костирін

Королева Данії Маргрете II після своєї добровільної відставки, що заплановано на 14 січня, збереже монарший титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Королівського двору Данії.

"Після зміни престолу Її Величність Королева й надалі залишатиметься величністю та носитиме титул Її Величності Королева Маргрета", - роз'яснили в канцелярії.

Разом з тим 14 січня на данський престол зійде її наслідний син Фредерік. Він матиме титул Його Величність Король Фредерік X.

Його дружина кронпринцеса Мері з того самого моменту стане Її Величністю Королевою Марією.

Син королівського подружжя принц Крістіан відтоді носитиме титул Його Високість наслідний принц (кронпринц). Він буде прямим спадкоємцем данського престолу.

Що передувало

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року 83-річна королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови про намір зректися престолу 14 січня 2024-го, тобто після 52 років перебування на троні.

Так, Маргрете II зійшла на данський престол 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй було 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи - понад 50 років.

У своєму телевізійному оголошенні королева пояснила, що перенесена операція на спині змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.

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