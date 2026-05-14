Фаворит з Данії запалив сцену "Євробачення-2026": як виступив Søren Torpegaard Lund

У Відні триває другий півфінал "Євробачення-2026". Одним із головних фаворитів вечора став представник Данії Søren Torpegaard Lund, якому букмекери прогнозують місце серед лідерів конкурсу.

РБК-Україна розповідає, чим запам’ятався виступ артиста та про що його конкурсна пісня.

Яким був виступ Данії на "Євробаченні-2026"

Серен вийшов на сцену з композицією "Før Vi Går Hjem" під 10-м номером з атмосферною поп-баладою про страх втратити близьку людину та бажання зберегти останні щасливі миті разом.

Концепція номера була побудована на клубній естетиці та театральності. Сцену огорнули темні сині відтінки, дим і динамічне світло, а головний акцент зробили на хореографії та харизмі артиста.

Під час виступу Søren активно взаємодіяв із танцівниками, створюючи атмосферу нічної вечірки та емоційної одержимості, про яку йдеться у пісні.

Постановка виглядала водночас хаотичною та гіпнотичною, що особливо підкреслювали рухи камери та світлові ефекти.

Для номера артист обрав зухвалий образ - білу футболку, шкіряні штани, сітчасті рукавиці та яскравий сценічний макіяж із темним акцентом навколо очей.

Танцівники доповнили атмосферу футуристичними та глем-образами.

Після виступу публіка зустріла данця гучними оплесками. У соцмережах номер вже називають одним із найемоційніших у другому півфіналі.

Хто такий Søren Torpegaard Lund

Søren Torpegaard Lund народився у маленькому данському місті Гудме.

З дитинства захоплювався мюзиклами, а вже у 17 років став наймолодшим студентом Національної академії данського мистецтва сцени.

Артист брав участь у провідних театральних постановках Данії, серед яких West Side Story, Kinky Boots та Ромео та Джульєтта.

Останніми роками він активно розвиває сольну кар’єру як співак та автор пісень.

Його конкурсний трек "Før Vi Går Hjem" уже набрав понад 1,9 мільйона переглядів на YouTube та став одним із найобговорюваніших серед фанатів конкурсу.

Назва пісні "Før Vi Går Hjem" перекладається з данської як "Перш ніж ми підемо додому".

Саме в ній закладена головна метафора треку - ніч, яку хочеться продовжити якомога довше.

Композицію Søren написав у співавторстві з Valdemar Littauer Bendixen, Clara Sofie Fabricius та Thomas Meilstrup.

Сам артист описує її як пісню з кисло-солодким присмаком - без пауз і з відчуттям безперервного руху.

За сюжетом це історія нічної спокуси та внутрішньої боротьби між розумом і почуттями.

Ліричний герой розуміє, що час іти, але не може відірватися від моменту, поглядів і дотиків.

Музично це клубний поп із глибшим емоційним підтекстом: трек водночас змушує танцювати й відпускати себе.

Примітно, що "Før Vi Går Hjem" стала першою піснею Данії на "Євробаченні" з 2021 року, яку повністю виконують рідною мовою.

Станом на 14 травня представник Данії посідає третє місце у букмекерських прогнозах на перемогу у "Євробаченні-2026".

Його шанси на перемогу оцінюють у 10%.

