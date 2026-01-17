ua en ru
Король Чарльз звернувся до України з приводу двох річниць

Субота 17 січня 2026 07:30
UA EN RU
Король Чарльз звернувся до України з приводу двох річниць Фото: король Бртанії Чарльз III (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до України та населення з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між країнами. Монарх також згадав ще одну річницю - майже чотири роки вторгненню РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Х короля.

У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу, зазначивши, що тримають усіх українців у своїх думках і молитвах, та наголосили на надії на досягнення справедливого і міцного миру.

"Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну - часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі - ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах", - йдеться у повідомленні.

Монарх також висловив сподівання, що Україна, перш за все, зможе досягти справедливого і тривалого миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці.

Ще король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед обличчям надзвичайно важких випробувань і страждань заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ»", - додав він.

Нагадаємо, король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Водночас президент Володимир Зеленський також повідомляв в інтерв'ю закордонному виданню, що британський монарх Чарльз III зіграв важливу закулісну роль у підтримці України Трампом.

А у вересні Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України.

