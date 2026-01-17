Король Чарльз обратился к Украине по поводу двух годовщин
Король Великобритании Чарльз III обратился к Украине и населению по случаю годовщины подписания соглашения о столетнем партнерстве между странами. Монарх также вспомнил еще одну годовщину - почти четыре года вторжению РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Х короля.
В своем обращении Чарльз III вместе с королевой Камиллой выразили поддержку украинскому народу, отметив, что держат всех украинцев в своих мыслях и молитвах. Также они высказали надежду на достижение справедливого и прочного мира.
"Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну - времени большой скорби, как я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире - мы с женой продолжаем помнить о вас в наших искренних мыслях и молитвах", - говорится в сообщении.
Монарх также выразил надежду, что Украина, прежде всего, сможет достичь справедливого и длительного мира, который обеспечит ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы.
Еще король подчеркнул, что стойкость Украины в условиях войны является примером для всего мира. По его словам, доблестная сила украинцев перед лицом чрезвычайно тяжелых испытаний и страданий заслуживает глубокого уважения.
"Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, которые демонстрирует украинский народ"", - добавил он.
Напомним, король Британии Чарльз III смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против России.
В то же время президент Владимир Зеленский также сообщал в интервью зарубежному изданию, что британский монарх Чарльз III сыграл важную закулисную роль в поддержке Украины Трампом.
А в сентябре Чарльз III призвал союзников объединиться для поддержки Украины.