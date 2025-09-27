Король Чарльз ІІІ змінив позицію Трампа щодо України, - The Telegraph

Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

На державному банкеті монарх виступив із промовою, в якій особливо згадав про Україну.

"Наші країни мають тісні відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - заявив монарх, звертаючись до Трампа.

Реакція США

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив у розмові з європейськими колегами, що зміну тону Трампа слід оцінювати "якомога позитивніше".