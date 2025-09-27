ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Король Чарльз ІІІ змінив позицію Трампа щодо України, - The Telegraph

Лондон, Субота 27 вересня 2025 14:41
UA EN RU
Король Чарльз ІІІ змінив позицію Трампа щодо України, - The Telegraph Фото: король Британії Чарльз ІІІ та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

На державному банкеті монарх виступив із промовою, в якій особливо згадав про Україну.

"Наші країни мають тісні відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - заявив монарх, звертаючись до Трампа.

Реакція США

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив у розмові з європейськими колегами, що зміну тону Трампа слід оцінювати "якомога позитивніше".

Раніше ми писали, що 17 вересня Трамп перебував з державним візитом у Великобританії. Під час спільної вечері з президентом США Чарльз III закликав союзників об'єднатись для підтримки України. Трамп кивнув у відповідь на його слова.

Зміна позиції Трампа

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Після розмови з лідером США Зеленський повідомив, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території. Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Дональд Трамп Чарльз III
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"