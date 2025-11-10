Король Чарльз відіграв важливу закулісну роль у підтримці України Трампом, - Зеленський
Британський король Чарльз III відіграв важливу закулісну роль у тому, щоб глава Білого дому Дональд Трамп активніше підтримував Україну після напруженої зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в Овальному кабінеті у лютому.
Про це заявив сам Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Мова йде про зустріч Трампа з президентом України в Овальному кабінеті, яка пройшла 28 лютого 2025 року. Тоді американський лідер публічно тиснув на Зеленського, критикуючи Україну "за недостатню вдячність" щодо допомоги США; також він перебивав співбесідника у розмові. Врешті Трамп вигнав Зеленського з Білого дому, що стало дипломатичним приниженням і викликало резонанс у медіа.
Згадуючи той випадок, глава держави наголосив, що у вересні Трамп здійснив візит до Британії та провів особисту зустріч із королем сам на сам.
"Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу важливі сигнали", - сказав Зеленський.
За його словами, Трамп поважає короля і вважає його "дуже важливим" - а це для президента США, вважає Зеленський, справжній комплімент, який він не робить "дуже багатьом людям".
"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" - не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", - зазначив глава держави.
Візит Трампа до Британії
Нагадаємо, що 17 вересня президент США Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув до Великої Британії, де зустрівся з королем Чарльзом III. Останній під час спільної вечері з главою Білого дому в заяві для преси закликав об'єднатися для підтримки України.
"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", - сказав тоді король Чарльз III.
Саме після цієї зустрічі лідерів, як вважає Зеленський, Трамп змінив риторику щодо підтримки України в кращу сторону.