Король Чарльз відіграв важливу закулісну роль у підтримці України Трампом, - Зеленський

Британський король Чарльз III відіграв важливу закулісну роль у тому, щоб глава Білого дому Дональд Трамп активніше підтримував Україну після напруженої зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в Овальному кабінеті у лютому.

Про це заявив сам Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мова йде про зустріч Трампа з президентом України в Овальному кабінеті, яка пройшла 28 лютого 2025 року. Тоді американський лідер публічно тиснув на Зеленського, критикуючи Україну "за недостатню вдячність" щодо допомоги США; також він перебивав співбесідника у розмові. Врешті Трамп вигнав Зеленського з Білого дому, що стало дипломатичним приниженням і викликало резонанс у медіа.

Згадуючи той випадок, глава держави наголосив, що у вересні Трамп здійснив візит до Британії та провів особисту зустріч із королем сам на сам.

"Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу важливі сигнали", - сказав Зеленський.

За його словами, Трамп поважає короля і вважає його "дуже важливим" - а це для президента США, вважає Зеленський, справжній комплімент, який він не робить "дуже багатьом людям".

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" - не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", - зазначив глава держави.