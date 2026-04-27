Король Чарльз прибув до США та зустрівся з Трампом: що відомо

Британський король Чарльз III з королевою Камілою прибули до США. Це перший візит британського монарха з 2007 року.
Британські монархи зійшли з літака на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, розпочинаючи чотириденний державний візит до США. По прибуттю до Білого дому їх зустріли преса та президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією.
Трам та Чарльз III потиснули один одному руки, а королева з Меланією обійнялися.
Потім вони сфотографувалися, після чого попрямували всередину резиденції президента США. У різні моменти можна було спостерігати, як король та американський лідер вели тривалі бесіди.
Зазнчається, що остання поїздка британських представників королівської сім'ї до США пройшла ще в 2007 році.
Раніше попереджалось, що поїздка короля Британії Чарльза III до США відбудеться за планом, незважаючи на стрілянину, яка сталася в суботу на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.
На початку березня на тлі конфлікту між Британією і США (через Іран), у Лондоні закликали скасувати візит короля Чарльза III до Вашингтона.
Також РБК-Україна писало, що Дональд Трамп готує масштабну державну вечерю на честь візиту британських монархів до Білого дому. Урочистий банкет заплановано на 28 квітня, він присвячений 250-й річниці незалежності США.