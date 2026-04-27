Візит короля Чарльза до США пройде за планом, незважаючи на стрілянину у Вашингтоні

Поїздка короля Британії Чарльза III до США відбудеться за планом, незважаючи на стрілянину, яка сталася в суботу на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"За підсумками обговорень, що відбулися протягом дня по обидва боки Атлантики, і дотримуючись рекомендацій уряду, ми можемо підтвердити, що державний візит їхніх величностей відбудеться відповідно до плану", - сказав представник Букінгемського палацу.

Він додав, що король і королева висловлюють "величезну подяку всім", хто оперативно працював над тим, щоб план візиту залишався незмінним.

Зазначимо, що на початку квітня британська монархія опублікувала офіційний маршрут майбутньої поїздки Чарльза і королеви Каміли до США на початку цього місяця. Пара планує провести в Америці 6 днів, розпочавши понеділок із візиту до Вашингтона, а потім вирушивши до Нью-Йорка і Вірджинії.

Джерело в британському уряді теж повідомило The Hill, що плани королівської сім'ї відвідати США перебувають на розгляді служб безпеки, але наразі вони не змінюються.

Стрілянина, яка сталася на вечері президента США Дональда Трампа з журналістами в суботу, і яку скасували після евакуації високопосадовців, викликала питання про безпеку напередодні візиту королівської сім'ї.

До речі, Дональд Трамп днем раніше вже прокоментував майбутній візит.

"По-перше, король Чарльз по їде. І він чудова людина. І ми з нетерпінням чекаємо цього. Він дійсно фантастична людина і приголомшливий представник", - заявив він.

Додав, що король і королева відвідають США на тлі загострення напруженості між країнами. Зокрема, останніми тижнями Трамп посилив критику на адресу прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера за те, що той не підтримував операцію США та Ізраїлю проти Ірану, а також виявив небажання Британії допомогти Вашингтону контролювати Ормузьку протоку.