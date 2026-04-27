Король Чарльз прибыл в США и встретился с Трампом: что известно

23:40 27.04.2026 Пн
2 мин
Монарх прилетел в Штаты с корлевой Камилой, где их встретили супруги Трампы
aimg Юлия Маловичко
Фото: король с королевой на встрече с супругами Трампов в США (скриншот)

Британский король Чарльз III с королевой Камилой прибыли в США. Это первый визит британского монарха с 2007 года.

Британские монархи сошли с самолета на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, начиная четырехдневный государственный визит в США. По прибытию в Белый дом их встретили пресса и президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией.

Трам и Чарльз III пожали друг другу руки, а королева с Меланией обнялись.

Затем они сфотографировались, после чего направились внутрь резиденции президента США. В разные моменты можно было наблюдать, как король и американский лидер вели длительные беседы.

Отмечается, что последняя поездка британских представителей королевской семьи в США прошла еще в 2007 году.

Ранее предупреждалось, что поездка короля Британии Чарльза III в США состоится по плану, несмотря на стрельбу, которая произошла в субботу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

В начале марта на фоне конфликта между Британией и США (из-за Ирана), в Лондоне призвали отменить визит короля Чарльза III в Вашингтон.

Также РБК-Украина писало, что Дональд Трамп готовит масштабный государственный ужин в честь визита британских монархов в Белый дом. Торжественный банкет запланирован на 28 апреля, он посвящен 250-й годовщине независимости США.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампЧарльз III