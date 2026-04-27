Король Чарльз прибув до США та зустрівся з Трампом: що відомо

23:40 27.04.2026 Пн
2 хв
Монарх прилетів до Штатів з корлевою Камілою, де їх зустріло подружжя Трампів
aimg Юлія Маловічко
Король Чарльз прибув до США та зустрівся з Трампом: що відомо Фото: король з королевою на зустрічі з подружжям Трампів у США (скріншот)

Британський король Чарльз III з королевою Камілою прибули до США. Це перший візит британського монарха з 2007 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Стосунки між Трампом і Стармером, імовірно, вже не врятувати, - The Guardian

Британські монархи зійшли з літака на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, розпочинаючи чотириденний державний візит до США. По прибуттю до Білого дому їх зустріли преса та президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією.

Трам та Чарльз III потиснули один одному руки, а королева з Меланією обійнялися.

Потім вони сфотографувалися, після чого попрямували всередину резиденції президента США. У різні моменти можна було спостерігати, як король та американський лідер вели тривалі бесіди.

Зазнчається, що остання поїздка британських представників королівської сім'ї до США пройшла ще в 2007 році.

Раніше попереджалось, що поїздка короля Британії Чарльза III до США відбудеться за планом, незважаючи на стрілянину, яка сталася в суботу на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

На початку березня на тлі конфлікту між Британією і США (через Іран), у Лондоні закликали скасувати візит короля Чарльза III до Вашингтона.

Також РБК-Україна писало, що Дональд Трамп готує масштабну державну вечерю на честь візиту британських монархів до Білого дому. Урочистий банкет заплановано на 28 квітня, він присвячений 250-й річниці незалежності США.

Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО