Король Чарльз прибув до США та зустрівся з Трампом: що відомо

Британський король Чарльз III з королевою Камілою прибули до США. Це перший візит британського монарха з 2007 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британські монархи зійшли з літака на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді, розпочинаючи чотириденний державний візит до США. По прибуттю до Білого дому їх зустріли преса та президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією.

Трам та Чарльз III потиснули один одному руки, а королева з Меланією обійнялися.

Потім вони сфотографувалися, після чого попрямували всередину резиденції президента США. У різні моменти можна було спостерігати, як король та американський лідер вели тривалі бесіди.

Зазнчається, що остання поїздка британських представників королівської сім'ї до США пройшла ще в 2007 році.