Король Чарльз прибыл в США и встретился с Трампом: что известно

Британский король Чарльз III с королевой Камилой прибыли в США. Это первый визит британского монарха с 2007 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Британские монархи сошли с самолета на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, начиная четырехдневный государственный визит в США. По прибытию в Белый дом их встретили пресса и президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией.

Трам и Чарльз III пожали друг другу руки, а королева с Меланией обнялись.

Затем они сфотографировались, после чего направились внутрь резиденции президента США. В разные моменты можно было наблюдать, как король и американский лидер вели длительные беседы.

Отмечается, что последняя поездка британских представителей королевской семьи в США прошла еще в 2007 году.